Аргентинский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси станет обладателем седьмого «Золотого мяча» в 2021-м году.

Такую информацию сообщает портал RTP.

Как стало известно источнику, футболист уже получил уведомление, что именно он выиграл в голосовании за «Золотой мяч» в этом году. Также сообщается, что Месси уже записал интервью с журналом France Football, которое традиционно дает обладатель награды.

В сезоне 2020/21 Лионель Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины, из индивидуальных достижений — первое место в списке бомбардиров Ла Лиги в составе «Барселоны». На счету Месси 30 голов в чемпионате Испании.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.