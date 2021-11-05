Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Женская сборная России по теннису смогла выйти в финал кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале россиянки обыграли сборную США.

Соревнования принимает «О2-арена» в Праге, Чехия. Первый одиночный матч закончился победой россиянки Людмилы Самсоновой. В трех сетах она обыграла американку Слоан Стивенс. Матч продолжался пости два часа и закончился со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу Самсоновой.

Во втором одиночном матче Анастасия Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинз в трех сетах. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.

В парном матче Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли Шелби Роджерс и Коко Вандевей. Матч продолжался 1 час 13 минут. Теннисистки сыграли две партии. Счет в матче 6:3, 6:3 в пользу россиянок.

В финале россиянки сыграют с победителями противостояния Швейцария — Австралия.