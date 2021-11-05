Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе бельгийской фигуристки Луны Хендрикс в короткой программе на этапе серии Гран-при в Италии.

Слова Тарасовой цитирует портал РИА Новости.

«Победа бельгийской спортсменки – конец света! Какое она вообще место заняла в прошлом году на чемпионате Европы?», — возмутилась Тарасова насчет выступления Хендрикс.

По словам тренера, Щербакова не сделала, к сожалению, каскад из двух тройных прыжков, вместо них прыгнув тройной лутц с двойным тулупом.

«А Майя была очень хороша», – добавила Тарасова.

Напомним, набрав более 73 баллов Луна Хендрикс выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Турине, Майя Хромых — вторая небольшим отставанием, Анна Щербакова — третья.