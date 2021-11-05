На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине сегодня, 5 ноября, состоится короткая программа в рамках соревнований спортивных пар.

Начало выступлений пар назначено на 20:45 по московскому времени.

Прямая трансляция выступлений спортивных пар будет доступна здесь.

Сборную России на этом этапе серии Гран-при в Италии представляют две пары: чемпионы России среди юниоров Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Алина Пепелева/Роман Плешков.

Оба российских дуэта выступят в первой разминке под 3-м и 4-м номером. В общем, в турнире спортивных пар планируется выступление восьми дуэтов. Закрывать вторую разминку будут китайские фигуристы Вэньцзин Суй/Цун Хань, двукратные чемпионы мира.