Французские фигуристы, четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Фигуристы практически безупречно откатали свой ритм-танец и получили от судей 87,45 балла за свой прокат. Пока это лучший результат сезона для французской пары.

На втором месте расположились фигуристы из США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Они набрали за свой танец 84,79 балла.

На третьем месте расположилась российская танцевальная пара — многократные призеры чемпионата Европы Александра Степанова/Иван Букин впервые представили публике свой ритм-танец на олимпийский сезон. От судей за свой прокат они получили 81.47 балла.

Произвольные танцы будут показаны завтра, 6 ноября.