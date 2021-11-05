«Зенит» начал матч против «Анадолу Эфеса» в 8-м туре Евролиги

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу с турецким «Анадолу Эфесом» в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит в Турции на стадионе «Синан Эрдем Доум», прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» идет на 8-м месте, команда Хави Паскуаля одержала четыре победы — над «УНИКСом», «Жальгирисом», «Баварией» и «Басконией», а также потерпела три поражения.

«Анадолу Эфес» пока располагается на 15-м месте в турнирной таблице. У турецкой команды после 7 туров зафиксировано две победы и пять поражений.

Эти команды встречались друг с другом в прошлом сезоне дважды в регулярном чемпионате Евролиги. Петербургский «Зенит» дважды обыграл «Анадолу Эфес» — со счётом 73:69 в гостях и со счётом 85:78 на выезде.