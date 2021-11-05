Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nvsport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:09,  5 ноября 2021
Баскетбол
0

«Зенит» начал матч против «Анадолу Эфеса» в 8-м туре Евролиги

&#171;Зенит&#187; начал матч против &#171;Анадолу Эфеса&#187; в 8-м туре Евролиги
Болельщики БК "Зенит". Фото - Валентин Егоршин/Nevasport

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу с турецким «Анадолу Эфесом» в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит в Турции на стадионе «Синан Эрдем Доум», прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» идет на 8-м месте, команда Хави Паскуаля одержала четыре победы — над «УНИКСом», «Жальгирисом», «Баварией» и «Басконией», а также потерпела три поражения.

«Анадолу Эфес» пока располагается на 15-м месте в турнирной таблице. У турецкой команды после 7 туров зафиксировано две победы и пять поражений.

Эти команды встречались друг с другом в прошлом сезоне дважды в регулярном чемпионате Евролиги. Петербургский «Зенит» дважды обыграл «Анадолу Эфес» — со счётом 73:69 в гостях и со счётом 85:78 на выезде.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра