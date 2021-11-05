Олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказалась о целях на олимпийский сезон.

Слова Экхофф цитирует норвежское издание VG.

«Теперь я знаю, каково было Йоханнесу Бё в течение нескольких лет, и теперь я понимаю, что именно я являюсь ориентиром», — сказала Экхофф, вспомнив свои успешные выступления в прошлом сезоне.

По словам Экхофф, она не чувствует давления, а также имеет амбиции бегать хорошие гонки и развиваться дальше.

«Должна честно признаться, что немного стремлюсь опередить Туру и стать лучшей норвежской биатлонисткой в истории – но пока я этого не достигла. Сейчас я очень близка», – добавила Экхофф. Бергер сейчас имеет 28 личных побед на Кубке мира, у Экхофф — 26.