Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас выиграл первую свободную практику гоночного уикенда в Мексике — очередного этапа Гран-при Формулы-1.

Соревнования принимает автодром имени братьев Родригес в Мехико.

Лучший круг на тренировке пилот преодолел на 1 минуту 18,341 секунды.

Второе место занял партнер Боттаса по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон, он уступил своем напарнику 0,076 секунды. На третьем меcте расположился нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он уступил лидеру на этой практике 0,123 секунды.

Вторая свободная практика Гран-при Мексики также состоится сегодня, 5 ноября. В 00:00 по московскому времени болиды начнут тренировку.

Завтра, 6 ноября, состоится третья свободная практика, а также пройдут квалификационные заезды.