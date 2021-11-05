Китайские фигуристы, двукратные чемпионы мира в парном катании Вэньзцин Суй и Цун Хань выиграли короткую программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Соревнования принимает Турин, дворец «Палавела».

Суй и Хань набрали рекордные для себя баллы в этом сезоне — 80,07, показав буквально безошибочный прокат.

На втором месте расположилась другая китайская пара — Пэн Чень и Ян Цзинь. Они получили за свою короткую программу 76,71 балла.

Третьими идут итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Эти фигуристы набрали 65,12 балла за не безошибочный прокат — с падением партнера и партнерши на тройном сальхове.

Российский дуэт Юлия Артемьева/Михаил Назарычев получили за прокат 61,90 баллов (4-е место). У Алины Пепелевой и Романа Плешкова с падениями 52,72 балла и седьмое место.