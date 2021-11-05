Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл турецкий клуб «Анадолу Эфес» в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоялась в Турции на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась со счетом 90:79 в пользу петербургской команды. Счет по четвертям 22:20, 25:13, 26:18, 15:24.

Наиболее результативным в этой встрече в составе «Зенита» оказался защитник Коннор Фрэнкэмп, на его счету 18 очков. 15 очков в этой встрече и 5 подборов сделал Миндаугас Кузьминскас.

В этом розыгрыше регулярного чемпионата «Зенит» одержал уже пятую победу. Ранее команда Хави Паскуаля обыграла казанский «Уникс», литовский «Жальгирис», мюнхенскую «Баварию» и испанскую «Басконию». «Анадолу Эфес», действующий чемпион Евролиги, пока идет внизу турнирной таблицы лишь с двумя победами за 8 туров.