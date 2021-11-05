Российский фигурист, трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда выступил с короткой программой на этапе серии Гран-при в Италии.

Соревнования принимает Турин, дворец «Палавела».

Фигурист представил постановку «Щелкунчик» от Ильи Авербуха. В самом начале программы фигурист приземлил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а затем упал с сольного четверного тулупа. Во второй половине программы спортсмен прыгнул чистый тройной аксель.

За свой прокат Коляда получило от судей 92,30 балла, в том числе — 49,85 балла за технику, это позволяет ему занять первое место на данный момент. Далее на льду «Палавелы» выступят еще двое российских фигуристов — Петр Гуменник и Дмитрий Алиев.