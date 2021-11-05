На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовала короткая программа в мужском одиночном катании.

Соревнования принимает ледовый дворец «Палавела».

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно найти здесь.

Сборную России на этом этапе будут представлять три одиночника: Михаил Коляда, Пётр Гуменник и Дмитрий Алиев. Коляда и Гуменник попали в первую разминку, Алиев — во вторую.

Михаил Коляда получил пятый стартовый номер, он выйдет на лёд в 22:52 по московскому времени — первым из россиян. Сразу следом, в 22:59 по мск, на лёд выйдет Петр Гуменник. Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев получил 10-й стартовый номер, его выступление состоится в 23:32 по московскому времени.