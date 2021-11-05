Российский фигурист Пётр Гуменник с падением исполнил короткую программу на этапе Гран-при в Турине (Италия).

Спортсмен начал свое выступление с каскада из четверного сальхова и тройного тулупа, затем прыгнул четверной тулуп, но упал. После этого Петр исполнил тройной аксель с ошибкой на приземлении и касанием льда рукой.

Судьи оценили прокат Гуменника на 76,81 балла, он занимает текущее четвертое место. Лидирует россиянин Михаил Коляда.

Выступление Гуменника закрывало первую разминку. Во второй группе участников на лед выйдут Денис Васильев, Чжун Хван Ча, Боян Цзин, Даниэль Грассль, Юма Кагияма и россиянин Дмитрий Алиев.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 6 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.