Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя Франции Юго Гастона в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Париже.

Теннисисты провели на корте в центре «Берси» один час и 46 минут, сыграв две партии. Счет 7:6, 6:4 в пользу Медведева. Первый сет Медведев выиграл на тай-брейке со счетом 9:7.

На счету Медведева 13 эйсов и одна двойная ошибка, его французский оппонент сделал одну подачу навылет и трижды ошибся на подаче. Также Медведев реализовал 3/6 брейк-пойнта, Гастон сумел успешно завершить два брейка из трех за этот матч.

В полуфинале «Мастерса» в Париже Даниил Медведев сыграет против победителя пары Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия). Этот матч состоится сегодня, 5 ноября, но позднее.