Главные новости с ледовых катков, баскетбольных площадок и теннисных кортов — в традиционном дайджесте событий дня за 5 ноября от NVSPORT.RU:

Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Гастона

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя Франции Юго Гастона в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Париже. Теннисисты провели на корте в центре «Берси» один час и 46 минут, сыграв две партии. Счет 7:6, 6:4 в пользу Медведева. Первый сет Медведев выиграл на тай-брейке со счетом 9:7.

Российские одиночницы Щербакова и Хромых проиграли бельгийке в короткой программе на Гран-при Италии

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала победительницей короткой программы на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. Она сумела набрать 73,52 балла за свой прокат. Второе место — у фигуристки из России, ученицы группы Этери Тутберидзе Майи Хромых (72,04 балла), третье — у еще одной россиянки Анны Щербаковой (71,72 балла).

Суй/Хань выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Италии, Артемьева/Назарычев — 4-е

Китайские фигуристы, двукратные чемпионы мира в парном катании Вэньзцин Суй и Цун Хань выиграли короткую программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии. Суй и Хань набрали рекордные для себя баллы в этом сезоне — 80,07. В тройке лидеров — китайцы Пэн Чень/Ян Цзинь и итальянца Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Пападакис/Сизерон выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Италии, Степанова/Букин — третьи

Французские фигуристы, четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии. Результат французов — 87,45 балла. В топ-3 вошли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, а также россияне Александра Степанова/Иван Букин.

Цзинь выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Италии, Коляда — четвертый

Китайский фигурист, двукратный призер чемпионатов мира Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе серии Гран-при в Италии. Он набрал 97,89 балла за чистый прокат с двумя квадами. В тройке сильнейших Даниэль Грассль и Джун Хван Ча, Михаил Коляда — четвертый.

«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес», действующего чемпиона Евролиги

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл турецкий клуб «Анадолу Эфес» в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра состоялась в Турции на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась со счетом 90:79 в пользу петербургской команды. Счет по четвертям 22:20, 25:13, 26:18, 15:24.

Боттас выиграл первую свободную практику на Гран-при Мексики Формулы-1

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас выиграл первую свободную практику гоночного уикенда в Мексике — очередного этапа Гран-при Формулы-1. Лучший круг на тренировке пилот преодолел на 1 минуту 18,341 секунды. В тройке лидеров — Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

Российские теннисистки вышли в финал кубка Билли Джин Кинг, обыграв сборную США

Женская сборная России по теннису смогла выйти в финал кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале россиянки обыграли сборную США. В решающем парном матче Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли Шелби Роджерс и Коко Вандевей, что принесло им путевку в финал.