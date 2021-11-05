Российский фигурист, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев выступил с короткой программой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Соревнования принимает туринский ледовый дворец «Палавела». Фигурист представил постановку «Piligrims on a long journey».

В самом начале Алиев зашел на четверной лутц, но не смог приземлить прыжок и упал. Затем фигурист сделал ошибку на каскаде, прыгнув два тройных тулупа вместо комбинации 4+3. Во второй половине программы Алиев смог скрутить всего лишь двойной аксель вместо тройного.

Судьи оценили прокат Алиева в 71,07 балла, из которых 32,18 балла — за технику. Это позволяет ему занять восьмое место. На льду появятся еще два фигуриста — Даниэль Грассль и Юма Кагияма.