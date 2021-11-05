Китайский фигурист, двукратный призер чемпионатов мира Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе серии Гран-при в Италии.

Соревнования проходят в ледовом дворце «Палавела».

За безупречный прокат с двумя четверными Цзинь получил 97,89 балла. Второе место пока занимает итальянец Даниэль Грассль (95,67 балла). Третье место — у представителя Южной Кореи Джун Хван Ча, за чистый прокат с одним четверным он получил 95,56 балла.

Россиянин Михаил Коляда оказался на 4-м месте, он получил 92,30 балла за свой прокат с падением.

Петр Гуменник занимает предварительное 9-е место, он набрал 76,81 балла за свой прокат. Дмитрий Алиев также неудачно выступил в короткой программе и набрал всего 71,07 балла.

Завтра, 6 ноября, фигуристы покажут произвольные программы.