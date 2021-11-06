«Эдмонтон» вырвал победу у «Рейнджерс» в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:5. В первом периоде команды обменялись голами. На шайбу Филипа Хитила (2-я минута) «Эдмонтон» ответил точным броском Зака Хаймана (19-я).

Во втором периоде нью-йоркская команда забросила три шайбы подряд. Отличились Кевин Руни (23-я), Крис Крайдер (25-я) и Мика Зибанежад (27-я). В эпизоде с голом Зибанежада результативным пасом отметился россиянин Артемий Панарин. «Ойлерз» отыграли одну шайбу — Ессе Пульюярви сократил отставание до 2:4 (25-я).

В третьем периоде «Эдмонтон» сравнял счёт за три с половиной минуты, голы забили Тайсон Бэрри (42-я) и Ессе Пульюярви (44-я). Зибанежад оформил дубль (48-я), Коннор Макдэвид перевёл игру в овертайм на 58-й минуте.

В овертайме Леон Драйзатль забросил победную шайбу на 64-й минуте.

Ворота «Рейнджерс» защищал Александр Георгиев, который пропустил шесть шайб, но смог отразить 33 броска.

У «Эдмонтона» сразу три хоккеиста первого звена набрали по три очка: Дэниэл Нёрс (0+3), Коннор Макдэвид (1+2) и Леон Драйзатль (1+2).

«Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции с 18 очками после 10 игр. «Рейнджерс» идёт третьим на «Востоке» с 15 очками в 11 матчах.