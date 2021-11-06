Стал известен соперник россиянина Александра Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже. Им стал представитель Германии Александр Зверев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP.

Зверев обыграл норвежца Каспера Рууда, «посеянного» под номером 6 — 7:5, 6:4.

Матч шёл 1 час 36 минут, соперники не допускали двойных ошибок, Зверев сделал четыре подачи навылет против трёх у соперника. Немецкий теннисист в каждом сете взял по одной подаче соперника.

Медведев ранее в четвертьфинале одолел француза Хьюго Гастона — 7:6 (9:7), 6:4.

В другом полуфинале первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с седьмым «сеяным» поляком Хубертом Хуркачем.