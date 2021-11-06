«Виннипег» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:1. Голами в составе «Джетс» отметились Пол Штясны (1-я минтуа), Нил Пионк (3-я), Доминик Тонинато (34-я), Кайл Коннор (36-я) и Николай Элерс (55-я). «Чикаго» смог ответить голом Маккензи Энтвистла в меньшинстве на 41-й минуте.

Российский форвард «Джетс» Евгений Свечников отдал голевой пас в эпизоде с шайбой Коннора. Российский голкипер команды Михаил Бердин остался в запасе.

После 10 игр «Виннипег» набрал 14 очков и занимает четвёртое место в Западной конференции. «Чикаго» идёт 15-м на «Западе» с 4 очками.