«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:2. В составе победителей шайбами отметились Роман Йоси (6-я минута), Мэтт Дюшен (33-я) и Филлип Томазино (40-я). У «Кэнакс» отличились Брок Босер (20-я) и Нилс Хёгландер (31-я).

Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин провёл на льду 14 минут при показателе полезности «-2». На счету нападающего «Ванкувера» Василия Подколзина 11 минут, 1 бросок и показатель полезности 0.

«Нэшвилл» поднялся на восьмое место в Западной конференции с 12 очками в 11 матчах. «Ванкувер» идёт 14-м с 9 очками.

В другой встрече «Анахайм» одолел «Аризону» 3:1. Шайбы у «Дакс» забросили Адам Хенрик (1-я минута), Сонни Милано (19-я) и Сэм Кэррик (30-я), у «Койотс» отличился Шейн Гостисбехер на последней 60-й минуте.

Российский форвард «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 19 минут 23 секунды, нанёс три броска при показателе полезности «+1».

Ещё в одном поединке «Лос-Анджелес» в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси» 3:2. В основное время счёт открыл игрок «Кингз» Адриан Кемпе на последней минуте второго периода. Йеспер Братт на 54-й минуте забросил ответную шайбу. На 57-й минуте 20-летний американец Артур Калиев вывел «Лос-Анджелес» вперёд, но Павел Заха за 24 секунды до конца третьего периода перевёл встречу в овертайм. Победный бросок нанёс Алекс Иафалло через 42 секунды после начала овертайма.

«Лос-Анджелес» набрал 11 очков в 11 матчах и идёт девятым в Западной конференции. «Нью-Джерси» набрал 10 очков в 9 играх и занимает 13-е место на «Востоке».