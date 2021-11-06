«Барселона» на официальном сайте объявила о назначении Хави на пост главного тренера клуба. Контракт с 41-летним специалистом заключён до конца нынешнего сезона и ещё на два года, до лета 2024-го.

Хави прилетит в Барселону на этих выходных, а 8 ноября состоится его официальная презентация на «Ноу Камп». После этого он проведёт пресс-конференцию.

С 2019 года Хави работал главным тренером «Аль-Садда». После серии переговоров руководству каталонцев удалось договориться о досрочном расторжении контракта со специалистом.

Пост главного тренера «Барселоны» оставался вакантным после отставки Рональда Кумана 28 октября 2021 года. Командой временно руководил наставник «Барселоны Б» Серхи Бэрхэуан.

Хави — воспитанник «Барселоны» и провёл в её составе большую часть профессиональной карьеры — с 1998 по 2015 год. После этого он перешёл в «Аль-Садд», где завершил выступления в 2019 году и был назначен на пост главного тренера. С «Аль-Саддом» Хави выиграл чемпионат и два Кубка принца Катара, а также два Кубка эмира Катара.