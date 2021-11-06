Сегодня, 6 ноября, состоятся полуфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Париже. Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, встретится с представителем Германии Александром Зверевым, идущим на четвёртой строчке.

Матч должен начаться в 18:30 по московскому времени.

Медведев начал путь на турнире со второго круга, в рамках которого победил Илью Ивашку из Белоруссии — 7:5, 6:4. В третьем круге он одолел Себастьяна Корду из США — 4:6, 6:1, 6:3. В четвертьфинале Медведев взял верх над французом Хьюго Гастоном — 7:6 (9:7), 6:4.

Медведев и Зверев — прошлогодние финалисты турнира в Париже. В решающей игре 2020 года россиянин победил 5:7, 6:4, 6:1.