Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может быть назначен на пост наставника «Спартака», утверждает ITA Sport Press. По данным источника, клуб готов предложить 43-летнему специалисту контракт на три года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

С этого лета «Спартаком» руководит португалец Руй Витория. Под его руководством красно-белые занимают девятое место в чемпионате России с 18 очками после 13 туров, а в Лиге Европы идут последними в группе с 4 очками.

В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Гаттузо.

«Главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ведёт переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите, — приводит «Чемпионат» слова руководителя пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова. — Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к матчу с «Локомотивом».

В мае этого года Гаттузо возглавил «Фиорентину», но менее чем через месяц ушёл в отставку из-за конфликта с руководством клуба.

До этого в карьере специалиста были швейцарский «Сьон», греческий ОФИ, а также итальянские «Палермо», «Пиза», «Милан» и «Наполи». С неаполитанцами Гаттузо взял Кубок Италии в 2020 году.