Сегодня, 7 ноября, «Зенит» проведёт матч 14-го тура чемпионата России по футболу против «Урала». Игра станет последней для петербуржцев перед паузой на матчи сборных. NVsport даёт прогноз стартового состава петербуржцев на игру.

Вратарь. Станислав Крицюк

Сергей Семак сообщил, что у голкипера есть небольшие проблемы, но, по всей видимости, ничего серьёзного нет, так что Кержакова тревожить не придётся. Крицюк всё ещё не может провести на ноль матч в чемпионате России, и игра с худшим клубом чемпионата страны по забитым мячам – отличный повод для «сухаря».

Крайние защитники. Вячеслав Караваев и Даниил Круговой

Перед двухнедельной паузой нет смысла беречь силы ведущих игроков, но есть ощущение, что Алексей Сутормин начнёт встречу в Екатеринбурге на скамейке запасных. Футболист отыграл все 90 минут с «Ювентусом», проделав большой объём работы. Дуглас Сантос по-прежнему восстанавливается после травмы, так что место слева, скорее всего, займёт Круговой. У защитника были проблемы со здоровьем, но он всё же слетал в Турин и даже вышел на поле.

Центральные защитники. Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий

Схема в три центральных защитника, которую наигрывает Семак в этом сезоне, работает не всегда. Так с «Юве» «Зенит» напропускал целых четыре гола. Впрочем, смешно сравнивать атаку «Ювентуса» и «Урала». С аутсайдером чемпионата зенитовцы могли бы выпустить подзабытую схему 4-4-2, но смысла ломать то, что построено, сейчас нет. Если в Лиге чемпионов Ловрен, Чистяков и Ракицкий действуют небезупречно, то в чемпионате это сочетание пока что выглядит хорошо.

А два поражения в октябре со счётом 1:2 «Зенит» потерпел, выходя с неоптимальным составом: с «Сочи» Вилмар Барриос заменял Ловрена, а с «Арсеналом» Дуглас Сантос вышел вместо Ракицкого.

Центральные полузащитники. Вилмар Барриос и Вендел

Потеря Далера Кузяева – серьёзный удар в первую очередь по сборной России. В «Зените» же среднюю линию привычно закроет южноамериканская связка. К счастью, по словам Семака, после игр национальных команд ожидается возвращение Магомеда Оздоева. Но теперь неизвестно, когда вернётся уже Кузяев. «Зенит» в этом сезоне никак не может собрать оптимальный состав.

Впрочем, не исключено, что в игре с аутсайдером Семак рискнёт и выпустит в центре вместо одного из хавбеков Александра Ерохина. Ветеран команды чаще выходит на замену, но с «Уралом» может начать и в стартовом составе, на более глубокой позиции.

Крайние нападающие. Малком и Клаудиньо

Клаудиньо оправдывает прогноз NVsport и постепенно становится лидером «Зенита». Бразилец забил в двух матчах с московскими клубами и, вероятно, выйдет с первых минут на игру с «Уралом».

Малком пропустил матчи со «Спартаком» и «Динамо» из-за ушиба, а с «Ювентусом» появился только на замену. Его с разной степенью успеха подменял Андрей Мостовой. Скорее всего, россиянин сядет в Екатеринбурге в запас.

Центральный нападающий. Артём Дзюба

Наиболее эффективно «Зенит» в Турине начал действовать после выхода на замену Дзюбы. В концовке встречи Сердар Азмун провёл гол с передачи россиянина. И хотя воссоединение связки в матче с «Уралом» напрашивается, но вряд ли Семак отойдёт от схемы 5-2-2-1.

Игра Дзюбы с «Ювентусом» показала, что в штабе быстро погасили зарождавшийся в матче с «Динамо» конфликт, когда россиянин в матерной форме заявил, что должен быть на поле. В Екатеринбурге, скорее всего, «Зенит» прибегнет к ротации и оставит Азмуна на скамейке.

Матч «Урал» — «Зенит» стартует в 14:00 по московскому времени. После 13 туров команды занимают места на разных полюсах турнирной таблицы. «Зенит» идёт первым с 29 очками, «Урал» имеет в активе 10 баллов и занимает последнюю строчку.