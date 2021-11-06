Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич сможет сыграть против России в заключительном матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2022. 4 ноября хавбек «Вест Хэма» потерял сознание на тренировке после удара локтем по голове одного из одноклубников. Он хотел сыграть в Лиге Европы против «Генка» (2:2), но клубные врачи запретили ему выходить на поле.

«С Николой все хорошо сейчас. Он будет готов к играм сборной Хорватии», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тончи Мартича, агента экс-хавбека ЦСКА.

Сборная Хорватии в заключительных матчах отбора на ЧМ-2022 сыграет в гостях против Мальты (11 ноября) и дома против России (14 ноября). В таблице группы H Хорватия с 17 очками после 8 туров занимает второе место, отставая от России на 2 очка.