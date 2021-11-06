Андрей Шевченко может быть назначен на пост главного тренера «Дженоа», утверждает журналист Николо Скира в Твиттере. 45-летний украинский специалист близок к согласованию контракта с генуэзцами. Его контракт будет рассчитан на полтора сезона, до лета 2023 года с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год.

Первым и пока единственным местом тренерской работы Шевченко стала сборная Украины. Он руководил командой с 2016 по 2021 год и добрался с командой до 1/4 финала чемпионата Европы-2020. После завершения турнира руководство Украинской ассоциации футбола не стало продлевать с Шевченко контракт. После его ухода сборную возглавил Александр Петраков.

Шевченко в качестве футболиста провёл восемь сезонов в Италии, защищая цвета «Милана» с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/09.

После 12 игр «Дженоа» занимает 15-е место в таблице Серии A, набрав 9 очков. От зоны вылета команду отделяет 1 очко. На данный момент генуэзцев возглавляет Давиде Баллардини.