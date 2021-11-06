«Формула-1» подписала трёхлетнее соглашение на проведение этапа чемпионата мира в Китае, сообщает пресс-служба «Королевских гонок». Контракт рассчитан на сезоны-2023-2025 года, в 2022 году этап не состоится.

По словам исполнительного директора организации Стефано Доменикали, в 2022 году его провести не удастся из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

«Мы рады объявить о контракте на проведение гонок в Шанхае до 2025 года. Это отличная новость для всех китайских болельщиков», — подчеркнул Доминикани.

Последний раз этап «Гран-при» прошёл в Шанхае в 2019 году. В 2020 и 2021 году гонки были отменены из-за пандемии коронавируса.