Итальянская фигуристка Каролина Костнер допустила возобновление карьеры. 34-летняя спортсменка не выходила на лёд после сезона-2017/18. В 2020 году она перенесла операцию на бедре.

«Моему бедру уже лучше, я даже приступила к тренировкам на льду. Посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю, попробую ли я вернуться, но исключать ничего не буду, — цитирует «Чемпионат» Костнер. — Сейчас я сконцентрирована на том, чтобы полностью восстановиться после травмы и вновь надеть коньки, а там уже посмотрим, что будет дальше».

Каролина Костнер — чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, победительница финала «Гран-при» и девятикратная чемпионка Италии. Также на её счету бронза Олимпиады-2014 в Сочи. В сезоне-2017/18 она стала пятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, взяла третью подряд бронзу чемпионата Европы, выиграла чемпионат Италии, заняла четвёртое место в финале «Гран-при» и дважды завоевала серебро на этапах «Гран-при».