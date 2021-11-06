Чемпионка мира по фигурному катанию и бронзовый призёр Олимпиады итальянка Каролина Костнер с восхищением отозвалась о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой. Костнер восхитилась преданностью 24-летней спортсменки к фигурному катанию.

«Потрясающе, что её страсть к фигурному катанию с годами только растёт. Но это её путешествие, и только она знает, когда дойдёт до своей цели, — цитирует «Чемпионат» Костнер. — Так что поддержим всех спортсменов, которые продолжают свои выступления, несмотря ни на что, борются и улучшают свои умения в любом возрасте».

Туктамышева вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22. Она стала победительницей первого этапа Кубка России, стала второй на челленджере Finlandia Trophy и на этапе «Гран-при» Skate Canada.