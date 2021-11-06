Бельгийка Луна Хендрикс считает, что Елизавета Туктамышева является лучшей фигуристкой России на данный момент. Хендрикс по итогам короткой программы этапа «Гран-при» в Италии занимает первое место, обходя россиянок Майю Хромых и Анну Щербакову.

«Мне нравятся Щербакова и Валиева, у них такие программы, такие линии! Прекрасное скольжение, уверенные прыжки, — цитирует «Чемпионат» Хендрикс. — Ну и, конечно, Елизавета Туктамышева! Она лучшая фигуристка на данный момент в России, она слышит музыку и чувствует её, а ещё и прыгает!»

Хендрикс набрала в короткой программе туринского этапа «Гран-при» 73,52 балла. Майя Хромых имеет в активе 72,04 балла, Анна Щербакова — 71,73. Произвольную программу фигуристки покажут сегодня.