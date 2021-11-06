Сегодня, 6 ноября, завершится этап «Гран-при» в Турине, Италия. Произвольные программы покажут мужчины, женщины и спортивные пары, а также произвольный танец продемонстрируют танцевальные дуэты.

В 17:00 по московскому времени стартуют произвольные прокаты в женском одиночном разряде. После короткой программы в лидеры вышла Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 73,52 балла. Второе место занимает россиянка Майя Хромых (72,04), третье — ещё одна представительница России Анна Щербакова (71,73). Третья россиянка Софья Самодурова идёт лишь девятой (58,68).

После женщин на лёд выйдут танцевальные дуэты. Выступление они начнут в 19:10 мск. После ритм-танца первыми идут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (87,45). Второе место занимают Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США (84,79). Тройку замыкают россияне Александра Степанова и Иван Букин (81,47).

В 21:05 начнут выступление спортивные пары. У них первые два места занимают китайские дуэты Вэньцзин Суй/Цун Хань (80,07) и Чен Пен/Ян Цзинь (76,71). Тройку замыкают Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе из Италии (65,12). Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев идут четвёртыми (61,90), а второй российский дуэт Алина Пепелева/Роман Плешков — седьмыми (52,72).

Закроют этап «Гран-при» произвольные программы мужчин, которые начнутся в 22:45. У них первенство после короткой программы удерживает китаец Боян Цзинь (97,89). Вторым идет Даниэль Грассль из Италии (95,67), третьим — Чужнхван Ча из Южной Кореи (95,56). Россиянин Михаил Коляда занимает четвёртую строчку (92,30), Пётр Гуменник — девятый (76,81), Дмитрий Алиев — десятый (71,07).