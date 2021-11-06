Стало известно время выхода на лёд фигуристок на этапе «Гран-при» в Турине. Соревнования женщин стартуют сегодня, 6 ноября, в 17:00 по московскому времени.

Первой из россиянок на лёд выйдет Софья Самодурова. Она выступит в первой разминке, начало выступления фигуристки запланировано на 17:31 по Москве. После короткой программы ученица Алексея Мишина занимает девятое место с результатом 58,68.

В 18:02 стартует сильнейшая разминка, в которой выступят две россиянки — Анна Щербакова и Майя Хромых.

Произвольная программа Щербаковой стартует в 18:25. По итогам короткой программы она занимает третье место с результатом 71,73.

Хромых покажет своё выступление следующей — в 18:33 по московскому времени. Её результат — 72,04, фигуристка занимает второе место.

Закроет выступления бельгийка Луна Хендрикс, лидирующая с результатом 73,52. Её программа стартует в 18:41.