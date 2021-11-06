Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, что его больше всего удивило в российском футболе. Хорватский футболист выступал в составе железнодорожников с 2012 по 2021 год, после чего завершил карьеру.

«Больше всего меня удивило плохое судейство и непрофессионализм российских футболистов, – цитирует «Спорт-Экспресс» Чорлуку. — Сейчас молодые российские футболисты другие, но уже в 17 лет их привязывают к агентам, которые подталкивают их в клубы, где комиссионные будут выше».

Также Чорлука отметил, что многие россияне не едут за границу из-за высоких зарплат в национальном чемпионате.

Чорлука в составе «Локомотива» выиграл чемпионат России, четыре раза взял Кубок и один — Суперкубок страны.