Нападающий сборной Франции Оливье Жиру намекнул, что недоволен возвращением Карима Бензема в национальную команду. Нападающий «Реала» был включён в состав сборной Франции на Евро-2021 и в июне провёл за неё первые матчи за шесть лет.

«Ничего не имею против Бензема, но его возвращение в сборную внесло в команду дисбаланс, — цитирует L’Equipe Жиру. — Нам понадобилось время на адаптацию. Хотя Карим произвёл революцию в атаке нашей команды.

Я был бы рад, если бы Дешам заранее сообщил мне о возвращении Карима, как он поступил с другими. Но я могу его понять».

Бензема был исключён из сборной Франции в 2015 году: его обвиняли в причастности к шантажу партнёра по команде Матье Вальбуэна.

На Евро-2020 Бензема забил четыре мяча, но Франция вылетела в 1/8 финала. После этого он забил по голу в полуфинале и финале Лиги наций и принёс французам победу в этом турнире.