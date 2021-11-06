Новый главный тренер «Барселоны» Хави написал трогательное обращение к болельщикам клуба после назначения на пост главного тренера. Хави подписал контракт с каталонцами до лета 2024 года.

«Дорогие кулес, я возвращаюсь домой! Я возвращаюсь в место, в котором вырос, я возвращаюсь в главный клуб своей жизни, — написал Хави в Инстаграме. — У меня нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытываю от того, что буду снова защищать эмблему, которая отпечаталась в моём сердце, снова почувствую вибрации «Камп Ноу» и снова услышу одобрительные возгласы выдающихся фанатов.

Я знаю, что меня ждут трудные времена, но принимаю вызов с большим энтузиазмом. Я буду работать и бороться вместе со всеми вами, чтобы вместе достичь того результата, который мы заслуживаем. Спасибо «Барселоне» за доверие ко мне, а также всем фанатам, которые считали, что я должен взять на себя эту роль. История продолжается».

Хави — воспитанник «Барселоны» и провёл в её составе большую часть профессиональной карьеры — с 1998 по 2015 год. После этого он перешёл в катарский «Аль-Садд», где завершил выступления в 2019 году и был назначен на пост главного тренера. С «Аль-Саддом» Хави выиграл чемпионат и два Кубка принца Катара, а также два Кубка эмира Катара.