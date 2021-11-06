Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал понять, что ему интересна тренерская деятельность. Футболист завершил карьеру в 2005 году и с тех пор ни разу не работал тренером.

«Мне это интересно, но для многих там я очень неудобный человек. Потому что я хорошо знаю футбол, я был хорошим футболистом, у меня есть свой характер. И некоторым людям не хотелось бы, чтобы рядом с ними был такой человек, как я, — цитирует AS Мостового. — В России меня спрашивают: «Алекс, почему ты не хочешь быть тренером?» Я хочу, но мне никто не звонит. Раньше рядом со мной были люди, которые утверждали, что они мои друзья, я им помогал, но теперь всё изменилось.

Есть ли у меня лицензия? Нет, но в России много людей без лицензии работают в футболе. Я часто спрашиваю себя: как это возможно, что в футболе есть люди, которые никогда в него не играли? Не понимаю».

Мостовой в качестве футболиста защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбура», «Сельты» и провёл одну игру за «Алавес». В сборных СССР, СНГ и России он провёл 65 матчей и забил 13 мячей.