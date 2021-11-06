Новым главным тренером «Спартака» может быть назначен итальянский специалист Паоло Ваноли, утверждает La Gazzetta dello Sport. 49-летний специалист почти не имеет опыта самостоятельной работы во взрослом футболе, но несколько лет помогал Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Ваноли работал в юношеских сборных Италии разных возрастов на различных должностях с 2010 по 2016 год. С 2016 по 2017-й он входил в тренерский штаб национальной команды, после этого один сезон помогал Конте в «Челси» и ещё один — в «Интере».

Ранее со «Спартаком» работал другой бывший помощник Конте — Массимо Каррера. Он вошёл в тренерский штаб красно-белых летом 2016 года и возглавил команду после отставки Дмитрия Аленичева, сразу после начала чемпионата России. В дебютном сезоне он привёл красно-белых к первому с 2001 года чемпионству.

На данный момент «Спартаком» руководит Руй Витория. Под его руководством красно-белые занимают девятое место в чемпионате России с 18 очками после 13 туров, а в Лиге Европы идут последними в группе с 4 очками.

В числе претендентов на пост наставника «Спартака» СМИ также называют ещё одного итальянца — Дженнаро Гаттузо.