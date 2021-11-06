Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с борьбой за лидерство в чемпионской гонке ATP с Новаком Джоковичем. Оба теннисиста принимают участие в «Мастерсе» в Париже и добрались до полуфиналов.

«Я не думаю о первом месте. Если бы я победил в Индиан-Уэллсе, может быть, — цитирует Твиттер Tennis Majors Медведева. — Велика вероятность, что Джокович сделает это. Он в этом больше заинтересован. Вероятно, поэтому он сюда приехал».

В 1/2 финала парижского турнира Медведев сыграет с Александром Зверевым из Германии, а Джоковчи — с Хубертом Хуркачем из Польши.