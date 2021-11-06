Итальянский журналист Лука Бьянкин подтвердил информацию La Gazzetta dello Sport о переговорах «Спартака» с тренером Паоло Ваноли. По данным La Gazzetta dello Sport, бывший помощник Антонио Конте может возглавить московский клуб в ближайшее время.

«Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки, — цитирует «РБ-Спорт» Бьянкина. — Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера. По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в «Тоттенхэм», потому что к тому моменту уже разговаривал со «Спартаком».

Конте рассматривается в качестве кандидата на пост наставника «Тоттенхэма». Ваноли ассистировал ему в «Челси» и «Интере».

Ранее со «Спартаком» работал другой бывший помощник Конте — Массимо Каррера. Он вошёл в тренерский штаб красно-белых летом 2016 года и возглавил команду после отставки Дмитрия Аленичева, сразу после начала чемпионата России. В дебютном сезоне он привёл красно-белых к первому с 2001 года чемпионству.

На данный момент «Спартаком» руководит Руй Витория. Под его руководством красно-белые занимают девятое место в чемпионате России с 18 очками после 13 туров, а в Лиге Европы идут последними в группе с 4 очками.