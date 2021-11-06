Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс хочет принять участие в Открытом чемпионате Австралии. 40-летняя американка не выходила на корты с июня этого года.

«Подколенное сухожилие чувствует себя лучше. Лечение заняло целую вечность, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Мне было тяжело пропускать US Open, но я планирую выступить в Австралии», — приводит Tennishead слова Уильямс.

38-кратная победительница турниров «Большого шлема» снялась с матча первого круга Уимблдонского турнира-2021 против белоруски Александры Соснович при счёте 3:3. С тех пор Уильямс не выходила на корт.

Серена Уильямс семь раз выигрывала Australian Open — в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017 году. Это рекордный показатель Открытой эры.