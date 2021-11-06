В турецкой Анталье состоялась отчётно-выборная конференция Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает пресс-служба организации. Пост главы FIG сохранил за собой Моринари Ватанабэ. 62-летний японец возглавляет FIG с 2016 года, его новый срок президентства истечёт в 2024 году.

На выборах за Ватанабэ проголосовал 81 человек. Его конкурент азербайджанец Фарид Гаибов набрал 47 голосов.

В конце октября в болгарских СМИ появилась информация, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова намерена поддержать Гаибова и сместить Ватанабэ.

При этом россиянка Наталья Кузьмина потеряла пост главы технического комитета FIG. Винер-Усманова критиковала её после Олимпийских игр в Токио, которые в одиночном турнире «художниц» выиграла израильтянка Линой Ашрам, а в командном — сборная Болгарии.

Пост Кузьминой заняла Ноха Абу Шабана из Египта, которая оставалась единственным кандидатом.