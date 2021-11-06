Бывший игрок сборной России, экс-спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил недоумение стоимостью за форварда сине-бело-голубых Малкома. Бразилец был приобретён у «Барселоны» за 40 миллионов евро в 2019 году, но пропустил почти всю первую часть сезона из-за травмы.

«Я изначально не понял такого трансфера. Его купили за безумнейшие деньги! Ведь на него как минимум потратят в общей сложности 60 миллионов, включая зарплату, комиссию и так далее, — цитирует «Спорт-Экспресс» Корнеева. — Ставка на него не сработала. И не срабатывает до сих пор».

По мнению Корнеева, клубу никогда не удастся отбить деньги за Малкома.

«Возможно, под конец его контракта в «Зените» найдется команда, которая заплатит за него 10, максимум 12 миллионов», — считает ветеран.

В нынешнем сезоне Малком провёл за «Зенит» 13 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.