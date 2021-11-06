Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова провела тренировку перед стартом произвольной программы «Гран-при Италии». Во время проката она упала с четверного лутца, но вне проката чисто выполнила четверной флип.

Ещё одна представительница России Майя Хромых дважды упала во время выполнения четверных тулупов.

По итогам короткой программы Майя Хромых идёт на втором месте с результатом 72,04. Щербакова занимает третье место — 71,73.

Лидирует бельгийка Луна Хендрикс, которая откатала программу с результатом 73,52.

Произвольные прокаты одиночниц на этапе «Гран-при» в Турине стартуют в 17:00 по московскому времени. Щербакова выйдет на лёд в 18:25, Хромых — в 18:33.

Помимо них, в состоязаниях выступает Софья Самодурова, которая занимает девятое место с результатом 58,68. Её выступление должно стартовать в 17:31 по Москве.