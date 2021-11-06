«Сивасспор» и «Гиресунспор» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Турции по футболу — 0:0. В стартовом составе гостей вышел российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Он провёл на поле 80 минут и был заменён на Джоуи Пелупесси.

21-летний Сулейманов перешёл в «Гиресунспор» этой осенью из «Краснодара» на правах аренды. Воспитанник академии Сергея Галицкого провёл в турецкой Суперлиге девять матчей, получил две жёлтых карточки и не забил ни одного мяча.

«Гиресунспор» остался в зоне вылета чемпионата Турции. После 12 туров клуб набрал 10 очков и занимает 17-е место. «Сивасспор» имеет в активе 13 очков и идёт на 13-й строчке.