Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что готов вернуться в московский клуб. В СМИ появилась информация, что бывший помощник Антонио Конте Паоло Ваноли ведёт переговоры с красно-белыми.

«Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Карреры. — Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но пока я не могу покинуть Италию».

Каррера, который ранее также ассистировал Конте, вошёл в тренерский штаб красно-белых летом 2016 года и возглавил команду после отставки Дмитрия Аленичева, сразу после начала чемпионата России. В дебютном сезоне он привёл красно-белых к первому с 2001 года чемпионству, а осенью 2018-го был уволен.

На данный момент «Спартаком» руководит Руй Витория. Под его руководством красно-белые занимают девятое место в чемпионате России с 18 очками после 13 туров, а в Лиге Европы идут последними в группе с 4 очками.