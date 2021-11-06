«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в стартовом матче 14-го тура чемпионата России по футболу — 0:0. Лучший бомбардир чемпионата России (11 голов) Гамид Агаларов вышел в стартовом составе уфимцев и был заменён на 80-й минуте. Он впервые за четыре тура покинул поле без забитых голов.

Уже на 18-й минуте «Уфа» осталась в меньшинстве — Руслан Фищенко получил жёлтую карточку на первой минуте, а на 18-й за второе предупреждение был изгнан с поля.

Команды играли в следующих составах:

«Арсенал»: Коченков — Смольников, Новосельцев, Камболов (Гулиев, 46) Радакович, Сокол — Хлусевич (Бьёрнстрём, 46), Ткачёв (Суханов, 83), Э. Кангва (Давиташвили, 76), К. Кангва — Луценко (Марков, 86).

«Уфа»: Беленов — Ботака-Иобома, Журавлёв, Никитин — Касинтура, Мрзляк (Голубев, 86), Фищенко, Йокич — Кротов (Камилов, 69), Урунов, Агаларов (Саплинов, 80).

«Уфа» набрала 14 очков и поднялась на 11-е место. «Арсенал» идёт 14-м с 13 очками.