На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии сегодня, 6 ноября, состоятся соревнования в произвольной программе среди женщин-одиночниц.

Начало выступлений девушек назначено на 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

В первой разминке выступит российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова. Она выйдет на лед в 17:31 по московскому времени. По итогам короткой программы Самодурова стала 9-й.

Во второй разминке выступят еще две российские фигуристки, воспитанницы группы Этери Тутберидзе Майя Хромых и Анна Щербакова. Они стали 2-й и 3-й в короткой программе. На 18:25 запланировано выступление Щербаковой, сразу после нее на лед выйдет Хромых. Закрывать выступления девушек будет бельгийка Луна Хендрикс, выигравшая короткую программу.