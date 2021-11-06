Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган ответил на вопрос о том, в каком формате будут проводиться соревнования на этапе серии Гран-при во Франции.

Соревнования состоятся в Гренобле с 19 по 21 ноября.

«Да, я могу подтвердить, что этап пройдет в формате «пузыря». Нашей команде не нужно будет проходить карантин перед стартами. Сборная полетит во Францию по плану», — сказал Коган, добавив, что до турнира в Гренобле еще достаточно времени, поэтому пока не нужно обсуждать, когда сборная отправится во Францию.

«Текущий этап еще не закончился, а будет еще один в Японии», – добавил Коган.

Напомним, ранее в августе 2021 года российским фигуристам не удалось выступить на этапе серии Гран-при в Куршевеле. Для участия в этапах спортсменам нужно было две недели сидеть на карантине, поскольку Россия попала в список стран «красной зоны» по коронавирусу.