Женская сборная России по теннису сегодня, 6 ноября, сыграет с командой Швейцарии в финале турнира «Кубок Билли Джин Кинг».

Соревнования принимает «О2-Арена» в Праге, Чехия. Начало первого матча в рамках финала назначено на 18:00 по московскому времени. В первой встрече друг с другом сыграют россиянка Дарья Касаткина и швейцарка Хиль Белен Тайхман. Во второй встрече сойдутся Анастасия Павлюченкова и Белинда Бенчич.

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Отметим, по правилам турнира сначала играются два одиночных матча, если оба матча выигрывает одна сборная — она выигрывает в противостоянии. Если счет 1:1 после двух одиночных матчей, то играется парная встреча.

В полуфинале сборная России со счетом 2:1 обыграла команду США, а команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Австралии.